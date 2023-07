Il Napoli pensa a Doekhi dell’Union Berlin per il post Kim

(Di lunedì 3 luglio 2023) In Olanda, su Vi.nl, scrivono che ilè interessato a Danilho. Su di lui ci sono anche Roma e West Ham. Il portale olandese scrive: “Il 25enneè passato dal Vitesse all’Unionlo scorso anno e ha avuto una buona stagione. L’olandese è stato titolare regolare della squadra che ha raggiunto gli ottavi di finale di Europa League (anche grazie all’eliminazione dell’Ajax) e ha imo una storica qualificazione alla Champions League grazie al quartoo in Bundesliga”. “Dall’Italia c’è l’interesse delcampione, che perderà Kim Minjae per il Bayern Monaco e cerca un possibile sostituto. Sono interessati anche la Roma e il West Ham. A differenza del(e ...

- Onorevole, entriamo subito in medias res. Secondo un sondaggio di Affari italiani un italiano su due ritiene che dopo la scomparsa di Berlusconi Forza Italia si scogliera'. Cosa neIl ...avevo lavorato con Nunzio, un grande della ristorazione. Lui mi ha insegnato che la ... Isabella nondi tornare in Italia a breve: 'Purtroppo, il piacere di vivere in un Paese ...'Aurelio che dice, che, e non solo del'.

Altro che Dia, il Napoli pensa a un super colpo dalla Salernitana: i ... Spazio Napoli

Osimhen non ha specificato "con quale squadra" ma parlando di Champions League e facendo riferimento allo scudetto del Napoli è chiaro che Victor Osimhen avesse in mente solo ...Giorni roventi per il futuro di Victor Osimhen al Napoli. Si infiamma il calciomercato: possibile accordo tra De Laurentiis e l'agente Calenda ...