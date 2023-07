Il Napoli ha scelto il nuovo DS | l’annuncio ufficiale nei prossimi giorni

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilsi prepara a annunciare ufficialmente il suodirettore sportivo dopo l’addio di Cristiano Giuntoli. CALCIOMERCATO. Ilè pronto a voltare pagina. Dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, la squadra si prepara a annunciare ufficialmente il suodirettore sportivo. Secondo quanto rivela il quotidiano Il Mattino, il ruolo delicato sarà gestito dal duo Leonardo Mantovani e Maurizio Micheli, due figure di spicco nel panorama calcistico italiano. Mantovani e Micheli sono noti per la loro abilità nel rifornire ildi talenti, contribuendo a portare la squadra sempre più in alto. Ora, con l’addio di Giuntoli, sono loro i candidati ideali per raccogliere l’eredità da direttore sportivo. ora è il loro momento: saranno loro a guidare le trattative di mercato ...

Dopo una serie di riunioni tecniche ci hannocome casa di produzione sul campo per le ... Ricordo, ad esempio, quando nel luglio scorso da Cattolica siamo arrivati aper delle interviste, ...... saltata in aria , venerdì 23 giugno, sulla Tangenziale di. L'incendio che si è sviluppato è ... Che avevaproprio l'Istituto Motori per il tirocinio che lo avrebbe condotto alla laurea ...Monoliti eterni, chiedere chi se la sente adi infilare la 10 di Maradona o a Roma la 10 di ... Lorenzo Insigne hala 24 perché è il giorno di nascita della moglie, come Ciro Immobile che ...

Concerto Coldplay a Napoli, Chris Martin rivela: «Ecco perché abbiamo scelto lo stadio Maradona» ilmattino.it

Nonostante la giornata torrida croceristi e visitatori venuti dall’estero hanno approfittato dell’offerta. E gli Scavi superano il Colosseo ...In dodici giorni, quante cose potranno accadere… E finché la finestra resterà aperta – 15 luglio, non oltre – si resterà sospesi nell’aria, aspettando che partano le danze. A Monaco di Baviera hanno s ...