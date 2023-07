Il Napoli chiede troppo per Osimhen 180 milioni | il Psg va su Kolo Muani – Le Parisien

(Di lunedì 3 luglio 2023) Scrive Leche gli obiettivi iniziali del Psg erano Harry Kane e Victor, ma entrambi sembrano essere lontani dal club di Al-Khelaifi. Spunta, quindi, il nome di, attaccante parigino del Francoforte che costerebbe decisamente meno degli altri due. Lescrive: “Randalè tra gli obiettivi del club. D’ora in poi, sarà una priorità. La situazione è cambiata negli ultimi giorni, con Harry Kane che ha scelto il Bayern in caso di partenza dal Tottenham, e con Victor) inavvicinabile per i 180di euro richiesti da Aurelio De Laurentiis. Il Psg, club della città di, ci ha pensato per diversi mesi, quando il suo nome ...

Al termine dell'interrogatorio il ragazzo è stato sottoposto a fermo su disposizione della Procura diNord. Oggi si è tenuta la convalida del fermo al carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove ...Il video del mal di mare diventa virale Marracash: 'Elodie C'è gente che miancora di lei. ... Per celebrare l'inizio dell'estate, al larg del Golfo di, nella Baia di Capri arriva un ..., Roma e Juventus sono alla finestra , ma ora sta per scendere in campo l' Inter - che ha ... accostato ai rossoneri c'è la Roma (attenti all'Inter e al Tottenham); il Torino12 - 15 ...

Gazzetta dello Sport - Napoli, Osimhen chiede una clausola risolutoria per il rinnovo TUTTO mercato WEB

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...In caso di addio, l’ex Lille sarà sicuramente sostituito, ma gran parte dei tifosi quasi dimentica che in rosa c’è anche Giovanni Simeone.