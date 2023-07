Il gruppo Wagner sospende il reclutamento di nuovi combattenti

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilmercenario russoha annunciato che stando ildiall'indomani del suo fallito ammutinamento e poiché la scadenza dell'esercito russo per la ...

Ilmercenario russoha annunciato che sta sospendendo il reclutamento di nuovi combattenti all'indomani del suo fallito ammutinamento e poiché la scadenza dell'esercito russo per la firma ...Lo scorso fine settimana il capo delmercenario, Yevgeny Prigozhin, ha guidato le sue forze in una ribellione di breve durata contro i massimi vertici militari della Russia, in un ...'Pensava di poter sfidare personalmente il ministero della Difesa, lo Stato stesso e il presidente', ha aggiunto sostenendo che ilavrebbe ricevuto dallo Stato russo oltre 1.700 ...

Guerra in Ucraina, media russi: "Prigozhin è uscito di testa per i soldi" | Mosca ridurrà l'export di petrolio di 500.000 barili ad agosto TGCOM

(LaPresse) La forze ucraine hanno distrutto 13 dei 17 droni russi lanciati sul Paese nella notte. Ed è morta la scrittrice 37enne, rimasta ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 495. Zelensky avverte: "Esiste un serio rischio che la Russia possa provocare un'esplosione controllata nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, in grado ...