Il gladiatore 2 | Russell Crowe | Mi dovrebbero pagare per tutte le fottute domande sul film

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 3 luglio 2023)si è lamentato comicamente dellecontinue che la stampa gli rivolge su Il2, di cui non sa niente essendo il suo personaggio morto e sepolto da tempo. Dopo essersi goduto un lungo soggiorno italiano in tour come una vera rockstar,ha protestato in modo colorito contro coloro che continuano a tempestarlo disu Il2, di cui non fa neppure parte del cast. "pagarmi per la quantità diche mi vengono poste su unin cui non sono nemmeno presente" ha dichiarato il divo, ospite al Karlovy VaryFestival, come riporta Variety. "Non ha niente a che fare con me. In quel mondo, io ...