Il Giovane Montalbano | repliche estate 2023 su Rai 1

Guida tv di lunedì 3 luglio: i programmi della sera Rai 1 18:45 - Reazione a catena 20:00 - Tg1 20:30 - Techetechete' 21:25 - Il- La prima indagine di23:35 - Cose ...Michele Riondino, noto attore italiano, e la compagna Eva Nestori, make up artist, si sono sposati a giugno a Noto, in Sicilia, con una cerimonia molto intima tra pochi amici. Dopo 12 anni insieme e ...I programmi in chiaro Il, ore 21:25 su Rai 1 Michele Riordino nella serie prequel sul famoso Commissario. C. S. I. Vegas, ore 21:20 su Rai 2 Serie TV spinoff di C. S. I.,...

Il “Giovane Montalbano” si sposa nella magica Noto: festa di colori e amore Diretta Sicilia

Scopri chi è Alessio Vassallo. L'attore si è sempre diviso tra cinema e teatro ed è famoso per il suo ruolo in Il giovane Montalbano.Sei su Telegram Ti piacciono le nostre notizie Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui! Michele Riondino e Eva Nestori si sposano in una colorata cerimonia a Noto, che sembra essere ...