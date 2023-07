Il giovane Montalbano | le anticipazioni trama e cast della prima puntata replica

(Di lunedì 3 luglio 2023) Stasera, lunedì 3 luglio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda inlade Il, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissarioin quanto vede protagonista un Salvo inetà. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolteserie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Siamo nell’autunno del 1990. Salvoè vice commissario a Mascalippa, un paese dell’Appennino siculo, ed è fidanzato con Mery, un’insegnante che lavora a Catania e che lo raggiunge per il fine settimana; Salvo le vuole molto bene, ...

Credits photo: @RAI Torna in onda Ilsu Rai1 con le repliche, al via dal 3 luglio . Michele Riondino veste i panni del celebre commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ai tempi dei suoi primi incarichi a ...Guida tv di lunedì 3 luglio: i programmi della sera Rai 1 18:45 - Reazione a catena 20:00 - Tg1 20:30 - Techetechete' 21:25 - Il- La prima indagine di23:35 - Cose ...Michele Riondino, noto attore italiano, e la compagna Eva Nestori, make up artist, si sono sposati a giugno a Noto, in Sicilia, con una cerimonia molto intima tra pochi amici. Dopo 12 anni insieme e ...

Il “Giovane Montalbano” si sposa nella magica Noto: festa di colori e amore Diretta Sicilia

Questa sera, lunedì 3 luglio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1 ...Con: Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, ...