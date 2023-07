Il gesto inaspettato dell' ex che ha bloccato su social | Mi ha contattato tramite Kindle

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie Quando si tratta di controllare gli ex su Instagram o Facebook, molti di noi conoscono la sensazione. Ma cosa succede quando gli ex vanno oltre e trovano modi creativi per mettersi in contatto con noi? Un recente video TikTok sta facendo il giro deimedia, in cui una donna mostra come il suo ex abbia evidenziato parole in un libro sul suoper comunicare con lei. Il video ha suscitato molte reazioni tra gli utenti, alcuni dei quali sono rimasti colpiti dall'ingegno'ex, mentre altri sono stati preoccupati per il suo comportamento. Nonostante la situazione sia piuttosto divertente, questa storia ci ricorda di stare sempre attenti ai modi in cui gli ex possono ancora cercare di entrare in contatto con noi. Di cosa parliamo in questo articolo... Un ex hauna donna evidenziando ...