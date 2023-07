Il Gattopardo rivive su Netflix. Protagonisti Kim Rossi Stuart e Deva Cassel (figlia di Monica Bellucci)

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 3 luglio 2023) Set de Il(frame da video de Il Giornale di Sicilia) A 65 anni dalla prima, travagliata pubblicazione del celebre romanzo e a 60 anni dalla fortunatissima trasposizione cinematografica diretta da Luchino Visconti, premiata a Cannes con la Palma d’oro, torna are sullo schermo il capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il. È, infatti, attualmente in lavorazione l’omonima serie. La serie in sei episodi, girata tra Roma, Palermo, Catania e Siracusa, vede attualmente il set allestito nel cuore di Ortigia (Siracusa). Per l’occasione, al centro di piazza Duomo, sul suolo ricoperto di sabbia, è sorta una fontana perfettamente inserita nella cornice di facciate e architetture barocche. Bastano pochi accorgimenti per impreziosire il patrimonio storico e artistico siciliano capace di ...