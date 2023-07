Il fallimento dell' integrazione sta disintegrando la Francia

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 luglio 2023) Disè la parola chiavea società francese. Il paese è oramai un arcipelago, innestato da pezzi di società di fede islamica e illegalità che respingono diritti, libertà e regole fondamentalio Stato francese. Ma questa volta c’è di più: non soltanto l’Islamismo che spinge le comunità a vivere con proprio regole e a rifiutare interi pezzia costituzione, ma anche un banditismo generalizzato che spinge al saccheggio e al vandalismo. C’è chi sostiene che tutto sia imputabile alla disuguaglianza sociale, ma quanti sussidi ricevono i rivoltosi e le loro famiglie? E non ricevono forse istruzione, sanità e servizi pubblici come tutti gli altri cittadini francesi? Nessuno nega che ci sia anche del disagio socio-economico nella rivolta, ma la questione è più profonda e culturale. Essa attiene ...