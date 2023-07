Il coraggio di Viktoriya Amelina alla ricerca della verità e in difesa della cultura ucraina

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 3 luglio 2023) Quando hai scritto che a maggio saresti stata a Venezia, un minuto dopo avevo preso i biglietti del treno. Ci eravamo viste l’ultima volta a Kyjiv nell’estate del 2021, poi la guerra ha scaraventato tutti i nostri piani, ma ci sentivamo con brevi messaggi perché non c’era bisogno di messaggi lunghi. Hai cominciato a scrivere poesia, invece prima scrivevi solo prosa, lo hai detto anche in una delle strofe: «Non scrivo poesia / Scrivo prosa / Ma la realtàguerra / si mangia la punteggiatura». Me le hai mandate una sera di maggio del 2022, quando stavamo per chiudere l’antologia dei “Poeti d’” e poi con Alessandro abbiamo scelto due poesie e l’editor Elisabetta Risari ha scelto proprio la tua da mettere in quarta di copertina. A Venezia mi hai detto che stavi cercando il libro nelle librerie, nonostante avessi già una tua ...