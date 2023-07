Il concerto in barca mette a dura prova Elodie | “Ho la nausea | è difficile cantare con le onde” | VIDEO

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilin: “Ho laOspite di uno show organizzato da Peroni Nastro Azzurro su unaal largo di Capri,ha dovuto fare i conti con le difficoltà di doverin movimento. In un filmato postato su TikTok, infatti, si vede la cantante mentre si esibisce non senza qualche difficoltà. Poco dopo è la stessa interprete ad amre: “Ho un po’ di, sono onesta è… Questa è la mia prima volta, sono molto felice di farlo con voi, ma è la prima volta ed ècon le, molto”. @chry df1 ...

Elodie a Capri, concerto in barca al largo dei Faraglioni ilmattino.it

Uno spettacolo nello spettacolo: Elodie che canta in barca all'ombra dei Faraglioni di Capri non è una cosa di tutti i giorni. La bellissima cantante e ...Elodie dà spettacolo nel mare di Capri: la cantante si è esibita su una imbarcazione brandizzata Peroni al largo dei Faraglioni. A bordo anche Tommaso Zorzi e Simona Tabasco.