Il commissario Legnini | “Gli interventi dopo terremoti e alluvioni vanno troppo lenti | è ora di far nascere la Ricostruzione civile”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Intervista con il responsabile della messa in sicurezza di Ischia, giàal terremoto in Centro Italia. “Dobbiamo creare, come si fece in Irpinia per l’emergenza, una struttura unica che si occupi di censimento danni e rapporti con le aziende”

ISCHIA – Commissario Giovanni Legnini, abbiamo parlato della ricostruzione a Ischia. Lei è convinto che l’isola, due morti con il terremoto del 2017, 1.060 case lesionate, e dodici morti per ...Parte il Piano per la rinascita dell’isola. Entro dieci giorni sarà pubblica l’ordinanza di ricollocazione dei residenti di 200 edifici in aree a rischio.