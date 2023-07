Il Chelsea ha una corsa libera a £ 100 milioni mentre i Blues continuano a spingere

(Di lunedì 3 luglio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Quest’estate ha già visto un sacco di grandi star trasferirsi nei club più grandi della Premier League e ilpotrebbe vedere un centrocampista da 100di sterline arrivare allo Stamford Bridge prima che la finestra di trasferimento si chiuda. A gennaio, ilè stato rivaleggiato dall’Arsenal per la firma di Moises Caicedo del Brighton, ma entrambe le squadre londinesi hanno rifiutato le loro offerte poiché i Seagulls hanno resistito per £ 100. Quella cifra è ancora richiesta quest’estate affinché il centrocampista possa cambiare club e secondo l’esperto di trasferimenti Ben Jacobs, istanno spingendo per il 21enne poiché attualmente hanno unaalla stella del Brighton. Jacobs ...

Mentre vicini a chi scrive c'erano i fans, compreso un cugino, di Varillas, avvolto inbandiera ... ha giocato in Bundesliga nel Bayern e in Premier League,e altri team, ma non è troppo ...permanenza al, attuale proprietario del giocatore, si gioca a 6, con l'Atletico Madrid a 15. 'La priorità è riportare all'Inter Romelu Lukaku Sì, se ne sta occupando Marotta'. Così il ...Ilne ha pubblicata soloprima parte: nelle prossime ore ce ne sarà un'altra. Pochettino racconta cosa ha attratto lui e il tuo team verso il progetto del club. "Per me è un piacere e un ...

Milan, c'è la prima offerta per Pulisic: la risposta del Chelsea 90min IT

Il The Athletic ha ricostruito, anche con l'aiuto di una fonte anonima interna al Newcastle, la trattativa che ha portato Sandro Tonali in Premier League. Secondo ...A 12 anni piaceva già a mezzo mondo. Ora, a 16 anni, Kristian Shevchenko inizia una possibile avventura in Premier League. Ha 4 passaporti: ucraino, americano, polacco e inglese ...