II Guerra Mondiale | il risarcimento dei crimini di guerra nazisti domani al vaglio della Consulta

(Di lunedì 3 luglio 2023) ...e di pagare tutti i risarcimenti al posto dello Stato tedesco attraverso un fondo appositamente costituito dal decreto ed istituito per decreto attuativo (pubblicato sabato scorso in Gazzetta ...

leggi anche La Cina si sta preparando allaLa Cina , la seconda economia più grande del mondo e 'contendente' al dominio degli Stati Uniti, vuole sfidare il potere del dollaro. All'...Alla fine della seconda, a causa del degrado nel quale erano cadute le leggendarie piste di Donington e di Brookland, il tracciato del Northamptonshire venne adottato dal Royal ......del santuario della Civita in Itri - avrà come padri ispiratori due giganti della cultura... 'Dopo tre anni di sospensione a causa della pandemia e nel pieno di unatra Russia ed Ucraina ...

La straordinaria storia di Wojtek, l'orso che liberò l'Italia nella Seconda Guerra Mondiale Open

Banlieue è un termine francese oggi utilizzato per indicare i sobborghi economicamente svantaggiati della Francia. Ecco tutto quello che c'è da sapere ...In udienza pubblica la questione di costituzionalità del decreto-legge numero 36 del Governo Draghi sull'istituzione di un Fondo istituito per ...