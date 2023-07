II Guerra Mondiale | il risarcimento dei crimini di guerra nazisti domani al vaglio della Consulta

...del santuario della Civita in Itri - avrà come padri ispiratori due giganti della cultura... 'Dopo tre anni di sospensione a causa della pandemia e nel pieno di unatra Russia ed Ucraina ...Questa è una, ma in qualche modo ci stiamo abituando, come alle morti in mare. Leggiamo un ... Bisogna agire: siamo passati dal 33/o al 79/o posto della classifichedel gender gap". I ...... comma 3, del decreto - legge numero 36 del 2022 , come convertito, concernente la disciplina del Fondo istituito per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini die contro l'...

La straordinaria storia di Wojtek, l'orso che liberò l'Italia nella Seconda Guerra Mondiale Open

In udienza pubblica la questione di costituzionalità del decreto-legge numero 36 del Governo Draghi sull'istituzione di un Fondo istituito per ...L'ordigno è stato scoperto durante lavori di costruzione nella città di Kiel, sulla costa tedesca del Mar Baltico ...