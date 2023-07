Iervolino | “Serve un codice etico per i rapporti con gli agenti”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con grande unità di intenti e compattezza oggi in Assemblea abbiamo affrontato il tema del rapporto tra club edche come Salernitana abbiamo evidenziato con urgenza nei giorni scorsi“. Lo ha detto il presidente della Salernitana, Daniloa margine dell’assemblea di Lega Serie A. “Accogliamo con piacere – ha aggiunto – la solidarietà di tutti gli altri club per quanto accaduto e la disponibilità unanime nel voler adottare quanto prima una regolamentazione semplice e chiara che dia indicazioni certe e precise. Il calcio italiano ha la forza, il fascino e tutte le potenzialità per continuare a crescere a livello internazionale. Non è più possibile assistere innocui a continue ingerenze da parte die procuratori che vanno ben oltre le loro funzioni e pretendono di determinare le ...

ha già in mente una possibile soluzione: " Bisogna agire sulla Figc per un intervento ...coraggio per rifondare il calcio italiano ". Gli agenti hanno un ruolo importante, il ...Dichiarazioni non apprezzate dal patron granata Danilo, che ha deciso di presentare un ... Basta essere pavidi,coraggio per rifondare il calcio italiano. Dobbiamo dire basta alle ...ha confermato il suo interesse a tenere il giocatore con sé. Ore 11:45 - Kondogbia vuole ... E Rasmus Winther Hojlund ha tutto ciò chead una squadra che voglia restare nell'Olimpo: ha ...

Iervolino: "Non possiamo essere ostaggio degli agenti. Serve ... Spezia 1906 -

Quella di domani, lunedì 3 luglio, sarà una giornata importante per la Salernitana che verrà. Il tecnico dei granata Paulo Sousa rientrerà dal Portogallo e ..."La missione in Russia del cardinale Zuppi è servita unicamente a legittimare il regime di Putin proprio nel suo momento di crisi più profonda da 24 anni a questa parte", così in una nota Massimiliano ...