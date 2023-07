(Di lunedì 3 luglio 2023) È stato . La scoperta, pubblicata su Nature, è il frutto di uno studio multicentrico internazionale che ha coinvolto oltre 70 istituzioni, guidato dai ricercatoriUniversity of California San Francisco Parnassus Campus, negli Stati Uniti e dell’Università di Cambridge, nel Regno Unito, e a cui ha collaborato in Italia, l’Università del Piemonte Orientale, l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, l’Università degli Studi di Milano, la Fondazione IRCCS Casa SollievoSofferenza e l’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano. Lo studio, condotto su oltre 22.000 persone con, ha scoperto la prima variante genetica associata a un corso più rapidomalattia, che nel tempo può privare i pazienti...

Identificano il primo marcatore genetico responsabile della progressione della sclerosi multipla Il Fatto Quotidiano

