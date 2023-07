Ibanez in pole per sostituire Kim | il brasiliano ha le caratteristiche giuste

Commenta per primo Rogero Igor Questa è la decisione che deve prendere il Fulham alla disperata ricerca di un difensore. Secondo il DailyMail , il giocatore della Roma è inposition su quello della Fiorentina .... per cui però l'Inter resta in, con i giallorossi più orientati alla priorità attaccante. Carnevali su Frattesi: "Se offerte non all'altezza può restare".piace al Napoli, Mourinho ...Inposition sembra esserci l'Inter, e le dichiarazioni di Carnevali lasciano intendere che il ... L'ipotesi è quella di uno scambio trae Ben Davies, gallese del Tottenham che Mourinho ...

Ibañez ai saluti, l'Aston Villa ci prova: quanto chiede la Roma Corriere dello Sport

La Roma, in vista del mercato estivo, potrebbe dire addio a Roger Ibanez: Tiago Pinto propone lo scambio al Tottenham ...Un centravanti e un centrocampista per rafforzare la rosa, ma il club giallorosso prima deve liberarsi degli esuberi: ecco la situazione ...