I Soprano | Michael Imperioli contro Corte Suprema | Bigotti e omofobi non devono guardare i miei show

: "Omofobi e bigotti non guardate lo show". L'attore americanoImperioli (57 anni) noto soprattutto per il ruolo ...Imperioli ha espresso chiaramente in un post su Instagram il suo pensiero sulla recente ... compreso il ruolo di Christopher Moltisanti ne I. " Ho deciso di proibire ai bigotti e agli ...IlAnna Sörensen raggiunge al fronte il compagno Nikolaus Sprink, tenore dell'Opera di ... Drammatico, Sentimentale, Storico, Family) in onda alle 21.10 su Rai Movie , un film di...

I Soprano: Michael Imperioli non vuole che "bigotti e omofobi ... Everyeye Serie TV

James, who played mob boss Tony Soprano in the HBO series The Sopranos, died of a heart attack in Rome in 2013 at the age of 51. Michael - who starred as Tony Soprano's protégé Christopher Moltisanti ...Imperioli declared Saturday that he has “decided to forbid bigots and homophobes" from watching "any movie or TV show” he’s ever appeared in.