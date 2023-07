(Di lunedì 3 luglio 2023) su Tg. La7.it - I pacchettia prezzi stracciati hanno fatto gola. Isi stanno mobilitando in massa per passare le vacanze estive in. Territorio per loro "...

si stanno mobilitando in massa per passare le vacanze estive in Crimea . Territorio per loro "riconquistato". Da sabato a Kransodar , lunghe code di automobili, fino a 10 km, sul ponte di ...... che si andrebbero ad aggiungere alle altre misure di sicurezza adottate dai. Prima di ... con degli esperimenti cheavanti dagli anni '60.Quanto costerà rimettere in piedi il Paese invaso dai, quando e se finalmente scoppierà la ... A tutto questoaggiunti gli oneri derivanti dalle spese di guerra e il crollo degli ...

I russi vanno in vacanza in Crimea, lunghe code al confine TGLA7

Lo ha riferito il capo del comitato internazionale del Consiglio della Federazione, la camera alta del parlamento russo, Grigory Karasin, sostenendo che i minori vengono portati via dalle aree di ...Non lasceremo che questa opportunità vada sprecata”. 5:00: Kiev: i campi minati e la supremazia aerea della Russia sono i maggiori problemi Secondo il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, la ...