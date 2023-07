I guai di Berlino | la tenuta italiana Le economie europee secondo Villa Ispi

Leggi su formiche

(Di lunedì 3 luglio 2023) Sì, il motore tedesco si è inceppato. Ma no, non è il caso di abbandonarsi alla più cupa delle disperazioni. Nel primo trimestre del 2023, il Pil della Germania ha fatto registrare il segno meno (-0,3%), così come successo nell’ultima parte del 2022 (-0,5%). All’Italia è successo per esempio nel 2018. I tedeschi lo hanno sperimentato altre nove volte nel passato. Nulla di tragico, ma è comunque un segnale preoccupante. Lo sanno ae lo sanno a Roma, come ha fatto intendere giorni fa lo stesso ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel ricordare che la Germania non se la passa poi così tanto bene. E lo sanno anche gli imprenditori del Nord, reduci dal loro primo vero confronto con il premier Giorgia Meloni, in occasione dell’Assemblea annuale dell’Assolombarda. Le industrie italiane, come noto, esportano molto in Germania, rifornendo di componentistica, ...