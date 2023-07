(Di lunedì 3 luglio 2023)(il nome è di fantasia) è una ragazza romana di 29che ha alle spalle già una lunga storia didomestica, cominciata nel 2014, quando dine aveva solo 20. Settedie minacce - che la giovane racconta in un video su ANSA.it - da quando incontra un ragazzo che presto si dimostrerà violento. Lei è cresciuta in una famiglia borghese, tra studi classici e passione...

Comincia l'incubo: una convivenza fatta di minacce, pugni, coltelli puntati alla pancia, mani al ... Ma la violenza non finisce, diventa stalking anche verso i genitori della ragazza. La bambina veniva ...

I coltelli e la violenza, così Valentina è rinata dopo anni di violenze e stalking Gazzetta del Sud

Alla fine di una relazione burrascosa durata un anno, Valentina resta incinta. I due decidono di tenere la bambina. Comincia l’incubo: una convivenza fatta di minacce, pugni, coltelli puntati alla pan ...Un giorno, dopo l’ennesimo coltello addosso, Valentina va via di casa. Ma la violenza non finisce, diventa stalking anche verso i genitori della ragazza. La bambina veniva usata come scusa e ricatto ...