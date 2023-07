I clienti di B&M accorrono per acquistare il nuovissimo prodotto Zoflora appena avvistato sugli scaffali oggi

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 3 luglio 2023)Notizieha lanciato il suo primo detergente per tappeti, suscitando entusiasmo tra i fan del marchio noto per i suoi disinfettanti con profumazioni deliziose. Il detergente per tappetipromette di eliminare gli odori, profumare e pulire i tappeti, le moquette e i rivestimenti, offrendo un modo facile per ravvivare le aree ad alto traffico in casa. La nuova formulazione contiene la fragranza Linen Fresh, una delle più popolari di, con note di fiore di cotone e giglio. Il detergente è stato testato da 450 consumatori che l'hanno valutato positivamente, con un punteggio medio di 4 su 5 stelle. Ilè disponibile presso i negozi B&M e presto anche presso Morrisons. I fan stanno cercando di mettere le mani su questa novità e sono impazienti di provarla. Di cosa ...