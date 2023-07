“Ho trovato il bimbo scomparso!” È stata la stessa Federica Sciarelli mentre era in spiaggia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023)trova un bambino scomparso. Quando si dice che è il lavoro che cerca noi e non viceversa. Eccola,che ci ricorda cosa significa avere una deformazione professionale di tutto rispetto. La famosa giornalista Rai, infatti,era al mare con le amiche, ha assistito a una scena terrificante. Tuttavia, per chi fa un lavoro come il suo, niente di nuovo. La donna si trovava a Passoscuro al mare. Ed è qui che si stava consumando un vero e proprio dramma. >> “Via da Rai 3”. Chi l’ha visto?, voce bomba sul programma diUndi 15 anni infatti, era scomparso da tante ore. Laracconta: “È stato emozionante, noi ...