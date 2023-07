Ho trasformato un' ambulanza in una casa su ruote incredibile - Come ho iniziato un lavoro extra sul mio vialetto e ora faccio una fortuna

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie Scopri l'trasformazione di un veterano che ha convertito un'in una piccoladei sogni su. Con soluzioni creative di stoccaggio, un bagno elegante e persino un campo da golf sul tetto, questaconvertita è uno spettacolo da non perdere. ScopriSteven Stolp hail veicolo e ha fondato la sua azienda di furgoni personalizzati che ha attirato l'attenzione di molti. Leggi l'articolo per scoprire tutti i dettagli e le caratteristiche uniche di questa piccolasu. Di cosa parliamo in questo articolo... Steven Stolp haun vecchioin una piccolasuHa fondato la ...

Raccolta fondi della Croce Azzurra di Buscate per acquistare un ... malpensa24.it

Servizio con operatori sanitari dalle 8 alle 20, no al passaggio pedonale, «troppo rischioso» ha sottolineato il Sindaco ...La scena filmata da una residente, ma non sarebbe la prima volta. Coalizione civica: "Ricordiamocene quando ci arrabbiamo per la fine del piano straordinario dehors: la strada è di tutte, non solo dei ...