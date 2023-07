Ho perso Laura | 23 anni | per un killer cancro al cervello - è ora di agire urgentemente per salvare gli altri

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie L'articolo parla di Nicola Nuttall, la madre di una ragazza che è morta a causa di un tumore al. Dopo la morte di sua figlia, Nicola si impegna a sensibilizzare lene sul glioblastoma cerebrale e a chiedere un miglior supporto per questa malattia. Attualmente ci sono poche risorse e informazioni disponibili per chi riceve una diagnosi di tumore al, e Nicola vuole cambiare questa situazione. Il tasso di sopravvivenza per il glioblastoma è molto basso, ma Nicola crede che con un maggiore impegno, questo possa essere migliorato. L'articolo sottolinea l'importanza dicon urgenza per affrontare questa malattia e migliorare le prospettive di sopravvivenza per i pazienti. Di cosa parliamo in questo articolo... Sensibilizzazione e supporto per il glioblastoma cerebrale Mancanza di ...