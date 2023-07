Ho lasciato che ChatGPT scelga il nome del mio bambino - le sue idee sono incredibili!

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie La tendenza di chiedere l'aiuto dell'intelligenza artificiale nella scelta dei nomi per i propri figli sta prendendo piede. Una futura mamma ha condiviso la sua esperienza di come ha utilizzato, un chatbot sviluppato da OpenAI, per ricevere suggerimenti sui nomi per il suo terzo figlio. Dopo aver ottenuto una lista di nomi adatti ai suoi gusti, ha incoraggiato altri genitori a provare l'IA per trovare l'ispirazione. Altri genitori hanno ammesso di aver utilizzato l'intelligenza artificiale nello stesso modo, anche se alcuni si preoccupano di cosa diranno i loro figli quando scopriranno che il loroè stato suggerito da un chatbot. La storia ha suscitato interesse e curiosità sui nomi proposti da. Di cosa parliamo in questo articolo... Una madre ha chiesto adi suggerire nomi ...