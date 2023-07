Ho delle imperfezioni | ma ne vado fiera | i troll mi insultano | ma io mi sento sexy come un personaggio di Pokémon!

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie Una donna ha sorpreso icon la sua sicurezza nel mostrare le sue fossette sui fianchi e abbracciare la sua figura a forma di chitarra. Nonostante le critiche, Ella Howe si sente bellissima e afferma che i "corpi veri sono". Il video di Ella ha ricevuto migliaia di visualizzazioni e molti commenti positivi che elogiano la sua bellezza. Ella non si fa intimorire dai commenti negativi, affermando che le fossette sui fianchi sono caratteristiche genetiche normali che rappresentano le donne. Leggi di più per scoprirequesta donna ha scosso icon il suo orgoglio per il suo corpo. Di cosa parliamo in questo articolo... Una donna confossette sui fianchi è orgogliosa del suo corpo a forma di chitarra e ama le sue curve. Icriticano ...

