Hellas Verona | lutto per il presidente Setti | morta la madre Laura

La squadra il prossimo 23 luglio inizierà a lavorare nel ritiro di Cascia e rimarrà in Umbria per tre settimane dove giocherà delle amichevoli tra cui quella contro l'. Intanto, sembra ...Torino, i numeri dello scozzese in stagione Sono state 22 le presenze in stagione di Doig con la maglia dell'. Per quella che è stata definita come una delle rivelazioni del passato ...Commenta per primo Marco Baroni ha firmato con l'un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione. E sul taccuino del neo manager dei veneti - sottolinea il Corriere dello Sport per quanto riguarda il mercato - c'è Riccardo ...

Hellas, Doig ad un passo dal Toro. Sogliano ripesca in Grecia L'Arena

Josh Doig, dopo l'ottimo campionato con l'Hellas Verona, è diventato un uomo mercato con Bologna e Torino le squadre più ...In casa Toro proseguono i contatti con l'Hellas Verona per arrivare a Doig. Il club granata vuole concretizzare altri acquisti dopo Raoul Bellanova. "Doig, assalto finale: passi avanti Toro" si legge ...