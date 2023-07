Harrison Ford | «Questo è il mio ultimo Indy non ho più l’età»

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 luglio 2023) Panorama ha incontrato l’attore (80enne) della saga che sta per arrivare al cinema col quinto capitolo Indiana Jones e il quadrante del destino. Lui, che in alcune scene è ringiovanito grazie all’intelligenza artificiale, racconta i segreti di questa avventura che va avanti da 40 anni insieme al regista James Mangold (che ha sostituito Steven Spielberg) e ai protagonisti Mads Mikkelsen e Phoebe Mary Waller-Bridge. «Vedendo l’ultimo film ho sempre pensato ci fosse una dissonanza tra la storia raccontata edel protagonista, ormai vicina ai 70 anni, e così mi è venuta in mente una vicenda in cui, seguendo anche i desideri di, Indiana Jones non è più un eroe invincibile ma dimostrache ha e rimpiange il tempo che è passato» spiega Mangold. Considerato che i siparietti comici sono la cosa che meno era piaciuta ...