, figlio del defunto leader libico Muammar, è stato trasferito da una prigione libanese a un ospedale e è si trova "in critiche condizioni di salute". Lo riferiscono media ...2 luglio 2023 Associazione PeaceLink All'ambasciatore della Repubblica del Libano in Italia Oggetto: appello per, detenuto nelle carceri libanesi dal 2016 senza processo e senza ...non è candidato, non ricopre ruoli politici, è un libero cittadino. O almeno dovrebbe esserlo. Tuttavia l'11 dicembre 2015, mentre si trovava a Damasco, è stato rapito da alcuni ...

Hannibal Gheddafi in ospedale dopo lo sciopero della fame - Medio ... Agenzia ANSA

Hannibal Gheddafi, figlio del defunto leader libico Muammar Gheddafi, è stato trasferito da una prigione libanese a un ospedale e è si trova "in critiche condizioni di salute". (ANSA) ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...