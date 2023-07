Guidava sotto effetto di alcol e droga | denunciato

(Di lunedì 3 luglio 2023) un uomo. Sanzioni per i controlli del week-end in Val Fortoredi. Nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato nei comuni della Val Fortore nell’ultimo fine settimana i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hannoin stato di libertà un uomo residente nella Val Fortore, già noto alle Forze dell’Ordine, per guidal’influenza dell’alcool ed in alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti. Hanno controllato l’uomo lungo una delle principali arterie stradali fortorine alla guida della sua automobile. Gli hanno riscontrato un tassoemico di oltre 2 g/l. L’uomo è risultato positivo ai cannabinoidi a seguito degli ...

VAL FORTORE. GUIDAVA SOTTO L'EFFETTO DI ALCOOL E ... Agenparl

sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In particolare l’uomo, a seguito di incidente stradale autonomo, è stato sottoposto al test tossicologico risultando “positivo” ai ...Il nuovo codice della strada prevede regole più stringenti per chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe ...