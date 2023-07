(Di lunedì 3 luglio 2023) 03 lug 14:40attribuito a, "altre" Yevenyha promesso 'al fronte in un futuro prossimo' per la sua compagnia Wagner nel primo messaggio ...

Morta la scrittriceVictoria Amelina . Victoria Amelina documentava i crimini dirussi . L'accusa: intenzionali i raid russi contro i civili a Kramatorsk . Morta la scrittrice...In particolare, il Centro "indagherà sul crimine di aggressione della Russia contro l'", ... il Centro contribuirà allo "scambio e all'analisi delle prove raccolte" dall'inizio della. Il ...... scoprile nella nostra gallery " Netflix ha cambiato le regole su condivisione delle password, nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno diin: gli aggiornamenti di Wired sul ...

Guerra in Ucraina, spunta un nuovo audio di Prigozhin: "Presto nuove vittorie" | Mosca ridurrà l'export di petrolio di 500.000 barili ad agosto TGCOM

Continuano gli attacchi russi in territorio ucraino, l’ultimo è stato sferrato utilizzando 17 droni. Kiev annuncia di aver riconquistato 37 chilometri quadrati in una settimana. Pechino: “Rafforzare r ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 495. Zelensky avverte: "Esiste un serio rischio che la Russia possa provocare un'esplosione controllata nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, in grado ...