(Di lunedì 3 luglio 2023) 03 lug 09:28è'diper iIl leader di Wagner'è andato fuori dia causa dei grandi' fatti in questi anni: lo ha detto l'opinionista tv ...

... osservando che, con il tempo, la Russia rischia di diventare nuovamente pericolosa', anche se l'dovesse vincere questa, ha detto Geoana. Nel fine settimana Geoan ha partecipato al ...... accusandolo di essere responsabile di crimini dicommessi in, tra cui la deportazione illegale di bambini e il trasferimento illegale di persone dal territorio ucraino alla ...... le cui conseguenze supererebbero evidentemente le frontiere dell'. È la prima volta nella storia che una centrale nucleare finisce al centro di una, in un contesto in cui il diritto ...

Guerra in Ucraina, media russi: "Prigozhin è uscito di testa per i soldi" | Kiev: 100 dipendenti hanno lasciato la centrale di Zaporizhzhia TGCOM

La guerra in Ucraina giunge al giorno 495. Zelensky avverte: "Esiste un serio rischio che la Russia possa provocare un'esplosione controllata nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, in grado ...Le truppe degli occupanti russi si stanno ritirando dalla centrale nucleare di Zaporizhia. Questo aumenta la paura di un incidente nucleare. Circa 300.000 persone sarebbero direttamente colpite.