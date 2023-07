Ecco il criminale diamericano Donald Trump ammettere sfacciatamente che gli Stati Uniti occupano lasolo per rubarne il petrolio e il grano. E, naturalmente, per aiutare Israele, Dick ...... tramite l'Ukraine Relief Fund, ai rifugiati ucraini vittime della, per i quali sono stati ... Il programma permette di supportare le migliaia di persone colpite dai terremoti in Turchia e, ...Spaziano dallaalla Repubblica centrafricana. Il Tribunale dell'Aia ha giurisdizione nel Mali,... Inoltre, il numero delle vittime delladi Putin va dalle 9.000 accertate dall'Onu alle 42.

Guerra in Siria, l’Onu indagherà su centomila casi di persone scomparse Il Fatto Quotidiano

Dall’inizio dei combattimenti sono quasi 90.000 i siriani bloccati nel Paese dal conflitto armato. Come testimoniano gli intervistati, è risultato quasi impossibile usufruire dei voli di rimpatrio pro ...Uno degli effetti destabilizzanti per il Cremlino della marcia wagneriana su Mosca sta emergendo solo in questi giorni. E passa attraverso la lenta ma inesorabile investigazione del Tribunale penale..