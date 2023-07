(Di lunedì 3 luglio 2023) «Che bella la società multietnica!», cinguettava giuliva anni fa un’ochetta del giornalismo che aveva appena visto Guerre Stellari. Invece, malgrado i patetici tentativi degli spot pubblicitari di mostrarci un mondo interrazziale felice, malgrado Hollywood che sempre più spesso infila coppie miste con figli mulatti nei copioni, malgrado la felicità artificiale della pizza e della cocacola, malgrado l’inclusione di africani pure nella Primavera di Botticelli, la realtà, quella vera, è ladi questi giorni. Perché le sue città sono esplose per la morte di un maghrebino pluripregiudicato? Qual è il segnale che si vuole dare: se tocchi uno di noi scoppia la guerra? Ed è lo stesso segnale inaugurato nei soliti Usa: se tocchi un black si scatena l’inferno. Mica per protestare contro un sistema che permette a quattro gatti di essere più ricchi di Dio mentre tutti gli ...

Guardate bene la Francia: presto toccherà a noi Nicola Porro

Emily: recensione del film di Francis O'Connor e trama della pellicola sulla scrittrice di Cime Tempestose. No spoiler.Le performance in euro messe a segno nel primo semestre dai maggiori listini globali sono tutte a doppia cifra. Ma ora è difficile dire quanto è solido il nuovo rally sostenuto dalla tecnologia. E l’i ...