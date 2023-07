Gualtieri ricorda D' Amico | ' Giusto che Roma lo ricordi Valuteremo idee per rendergli omaggio'

(Di lunedì 3 luglio 2023) Durante tutta la giornata di lunedì è stata allestita a, al Campidoglio, la camera ardente per Vincenzo D', venuto a mancare sabato scorso dopo una lunga malattia. Presenti, fra gli altri, ...

Presenti, fra gli altri, il sindaco della capitale Roberto: ecco le sue ...... presidente della LND, il Sindaco di Roma, l'assessore ai grandi eventi Onorato , l'... Bruno Giordanoil suo amico D'Amico . Anche il Ministro Lollobrigida per l'ultimo saluto a D'......Michelle. Suoneranno le campane e verranno celebrate messe in suffragio nelle parrocchie della zona. In serata ci sarà una fiaccolata con la partecipazione del sindaco di Roma,, e ...

L'addio a Vincenzo D’Amico, il ricordo del sindaco Roberto Gualtieri Corriere TV

Roberto Gualtieri - E' stato uno dei grandi sportivi di Roma, oggi c'è la camera ardente, dopo rifletteremo su come ricordarlo al meglio". La Lazio del '74 "era una vera squadra, dove erano tutti ...Dopo il saluto nella camera ardente del Campidoglio a Roma a D'Amico due funerali a Roma e a Latina dove è stato proclamato lutto cittadino.