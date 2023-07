Gravina | «Saremo i primi a mandare in onda gli audio legati agli episodi discussi»

(Di lunedì 3 luglio 2023) Gabriele, numero uno della Federcalcio, è tornato a parlare. Lo ha fatto alla conferenza stampa dell’associazione arbitri nella sede della Figc. «Gli arbitri rappresentano la spina dorsale del movimento calcistico italiano, ci teniamo a questa categoria che ha sempre dimostrato grande vitalità, ma soprattutto una grande coerenza nella capacità di ispirarsi a dei principi veri e ai valori del calcio che conta, che sono i valori etici del nostro movimento». “Esistono regole, valgono per tutti. Vanno rispettate, non è un bel vedere da qualunque parte lo si voglia giudicare una continua pressione sul quarto uomo anche per una rimessa laterale. Nessuno esclude che ci sia stato un errore che abbia potuto danneggiare la Roma, però che da questo ogni volta si debba arrivare ain cui si mette inone la possibilità che ...

... Roberto. Mi ha fatto piacere unire le forze progressiste attorno alla sua figura'. Alla ... Laddove vi saranno le premesse, ci'. Insomma, questo caffè tra il leader Cinque Stelle e la ...Sabato 1° luglioa Marina di Ragusa per la Parata : partenza alle 18,30 da Via Portovenere, ... Luana- Cristiani LGBT, Najla Hassen mediatrice interculturale. A cura di Massimo ...... Movimento 5 Stelle e sinistra sosterranno Roberto. " In Molise Italia Viva sta con Roberti ... Il nostro sostegno è convinto eal fianco di Roberti il giorno la vittoria dopo per aprire ...

Gravina: «Saremo i primi a mandare in onda gli audio legati agli ... IlNapolista

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Gli arbitri rappresentano la spina dorsale del movimento calcistico italiano, ci teniamo a questa categoria che ha sempre dimostrato grande vitalità, ma soprattutto una grande ...L'incontro di oggi tra Gabriele Gravina, presidente FIGC, e Roberto Mancini, ct dell'Italia, sarà soltanto il primo di una lunga serie. Secondo quanto riportato da La Gazzetta ...