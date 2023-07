(Di lunedì 3 luglio 2023) Le parole disulle polemiche arbitrali: «Con noi non ci sarà maicon chi usa l’offesa verbale o l’aggressione sugli» Gabriele, numero uno della FIGC, ha parlato all’uscita dall’Assemblea di Lega Serie A. Di seguito le sue parole, riportate dall’ANSA sulle aggressioni, verbali e non solo, contro gli. ATTACCHI AGLI ALBERI – «Glirappresentano la spina dorsale del movimento calcistico italiano, ci teniamo a questa categoria che ha sempre dimostrato grande vitalità, ma soprattutto una grande coerenza nella capacità di ispirarsi a dei principi veri e ai valori del calcio che conta, che sono i valori etici del nostro movimento. Con questa eccellenza sfideremo qualsiasi tentativo di screditare i nostri. Con noi non ...

Le parole disulle polemiche arbitrali: "Con noi non ci sarà mai dialogo con chi usa l'offesa verbale o l'aggressione sugli arbitri" Gabriele, numero uno della FIGC, ha parlato all'uscita dall'Assemblea di Lega Serie A. Di seguito le sue parole, riportate dall'ANSA sulle aggressioni, verbali e non solo, contro gli arbitri. ATTACCHI ......problema con la Roma" As Roma 25/07/2018 - presentazione calendari serie C 2019 - 2020 / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: GabrieleGabriele, numero uno della ...Non esistecaso Roma ma chiediamo sempre educazione nei confronti degli arbitri. Oggi ... Esistono delle regole che valgono per tutti e vanno rispettate"annuncia diffusione audio con Var ...

Gravina: «Nessun dialogo con chi minaccia gli arbitri» Calcio News 24

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto durante la conferenza stampa indetta dall’AIA. Il presidente ha parlato tra le altre cose anche della Roma. Ecco le sue parole: “Esistono regole ...Il presidente della Figc, Gravina: "Nessuno esclude che la Roma sia stata sfavorita in Europa, ma non si può fare sempre pressione sugli arbitri anche per una rimessa laterale. E' una questione di edu ...