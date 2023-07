Grave problema per i clienti HSBC | impossibile pagare nei negozi e prelevare denaro dal bancomat

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie Gli utenti dinel Regno Unito stanno riscontrando problemi nelbeni e servizi neie nelcontanti dagli sportelli. La banca ha dichiarato di essere a conoscenza della situazione e di indagare urgentemente. Non è ancora chiaro quanti utenti siano stati colpiti e cosa abbia causato ilha comunicato aiche i soldi prelevati dall'account saranno rimborsati automaticamente come "transazione in attesa". Moltisi sono lamentati di aver avuto addebiti nonostante le carte siano state rifiutate. La banca ha chiesto aidi provare metodi di pagamento alternativi. I problemi sono stati segnalati sui social media eha ...

Il 95% dei mal di schiena non rappresenta unmedico. Hai mal di schiena Non allarmarti! Molto probabilmente non c'è nulla di! Rivolgiti al tuo Fisioterapista, sarà lui a ...Già: per milioni di iraniani, ilpiùoggi è sopravvivere. L'inflazione ha raggiunto il 47,7% su base annua (in marzo, alla fine dell'anno persiano), e nella percezione comune è anche ...Da Fratelli d'Italia non parla nessuno, mentre per Forza Italia il, lo ha detto Antonio ... Vertice rimandato e sostituito da una videoconferenza, 'alla luce dellasituazioe in Francia', ...

La violenza sulle donne in Italia -analisi della problematica e cenni ... Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Il sovraffollamento dei servizi di pronto-soccorso (DEA/PS) costituisce un tema all’ordine del giorno per le ricadute inevitabili, e talvolta gravi, a carico dei pazienti, del personale medico ...LEGGI ANCHE > La mossa di Musk è per limitare lo scraping dell’intelligenza artificiale