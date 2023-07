“Grande SRL” | via libera dall’Antirust per la costituzione VIDEO

Leggi su anteprima24

"Oggi l'Antirust ha dato il viaalladisrl, la società che gestirà il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la città di Avellino". E' l'annuncio del sindaco del capoluogo, Gianluca Festa. "Nonostante le opposizioni abbiano provato in tutti i modi ad ostacolarci, noi riusciremo a far risparmiare alla nostra comunità circa 1,5 milioni di euro a fronte di un servizio che sarà migliore anche in termini di efficacia ed efficienza – incalza Festa – Questa è la città che vogliamo. Questa è la città che stiamo riorganizzando e rimodellando per voi. Avellino è Futuro".