Grande Fratello Vip | Paola Barale e Katia Ricciarelli nuove opinioniste al posto di Bruganelli e Orietta Berti

, sei ungiocatore e unuomo! È bello averti come amico e aver condiviso con te i momenti alla Juve. Spero di vederti presto" - questo scriveva Pogba sui social a maggio 2022, ...Su Nikita Pelizon , vincitrice dell'ultima edizione delVip , Helena ha voluto spendere due parole: " Sono andata alla sua mostra d'arte. È impegnatissima. La sua canzone è molto ...Edoardo Donnamaria ha preso le difese della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi . L'ex concorrente delVip ha fatto una gaffe social dicendo 'doti canoniche' piuttosto che 'canore', scatenando l'ironia social. Edoardo difende Antonella e demolisce un giornalista Tra coloro che hanno ...

Grande Fratello Vip 8, Alfonso Signorini svela alcune anticipazioni sul cast e la durata Fanpage.it

Nikita Pelizon ha lanciato un appello al conduttore del reality per tornare al Grande Fratello Vip. Ecco in che ruolo.Sembra non esserci pace per due protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip: a distanza di circa un mese dal loro ritorno di fiamma, Oriana e Daniele sarebbero di nuovo in ...