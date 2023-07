Grande Fratello Vip | Ecco Le Nuove Opinioniste!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il team di Alfonso Signorini sta già lavorando sulla nuova edizione delVip. Ora sono trapelati i nomi delle due opinioniste che sostiuiranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti.di chi si tratta! #gfvip #paolabarale #katiaricciarelli #soniabruganelli #oriettaberti #alfonsosignorini Il team di Alfonso Signorini sta lavorando sull’ottava edizione delVip, in onda su Canale Cinque a partire da settembre. Sembra confermato che le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti non saranno presenti nella nuova stagione. Il giornalista Giuseppe Candela ha recentemente suggerito che Katia Ricciarelli potrebbe sostituire Berti. Alberto Dandolo, di Dagospia, ha affermato che ci sono negoziati in corso con Paola Barale per sostituire Bruganelli. Dandolo ha dichiarato che il ...