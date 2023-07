Grande cinema a Foqus | ogni sera fino a settembre ai Quartieri i film dell’anno Incontri con i protagonisti

(Di lunedì 3 luglio 2023) Al via da giovedì 6 luglio “Estate a Corte”, la rassegna diitaliano e internazionale curata per-FondazioneSpagnoli (Napoli, via Portacarrese a Montecalvario, 69) da Pietro Pizzimento, in collaborazione con la Scuola di Fotografia,e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, coordinata da Gina Annunziata, e con il Corso die Audiovisivo, coordinato da Luigi Barletta, con il contributo della Regione Campania tramite il Fondo regionale per l’attivitàtografica e audiovisiva. Dopo il trascinante Festival dispagnolo e latinoamericano da poco concluso, il Cortile dell’Arte dell’ex monastero deiSpagnoli, su cui da dieci anni insistono i progetti di rigenerazione urbana della Fondazione ...

Apritiè organizzata da Quelli dell'Alfieri, programmazione a cura della Compagnia, ... i desideri, la rabbia e il dolore di interi gruppi sociali, e di addensare in uno slogan un...... Lino Patruno con un progetto dedicato al primoviolinista della storia del jazz Joe Venuti ... pianista e compositore palermitano per il teatro e ilcon i registi Daniele Ciprì e Franco ...Anche se dovrebbe uscire direttamente in streaming, speriamo almeno in un'uscita, sia pure limitata, anche al, perché i film di David Fincher sono fatti per ilschermo. Al fianco di ...

Grande cinema a Foqus: ogni sera fino a settembre ai Quartieri i film ... Il Denaro

Torna anche quest’anno “E…State al Cinema”, rassegna cinematografica organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Arona con proiezioni dedicate ai bambini e ad un pubblico di ogni età. L’in ...Sarà l’edizione numero 17 quella di Creuza de Mà – Musica per cinema 2023, la manifestazione ideata e diretta dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzata dall’associazione culturale Backstage che tor ...