Grande cambiamento ai Buoni Premium a breve | aumentano le possibilità di vincere al livello più alto degli ultimi 15 anni

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie Migliori notizie per i risparmiatori! Ci saranno maggioridipremi con iBonds di NS&I. Le probabilità dimiglioreranno e ci saranno premi in più da 50 euro a 100.000 euro ogni mese. Scopri di più su questi cambiamenti che beneficeranno milioni di risparmiatori. Di cosa parliamo in questo articolo... L'aumento dei rendimenti nelle prossime settimane per i risparmiatori di NS&I L'aumento del tasso del fondo premi diBonds dal 3,70% al 4% 30 milioni di sterline in più di premi disponibili per i titolari di bond Le probabilità che ogni sterlina vinca un premio miglioreranno da 24.000 a 22.000 a uno Aumento di 460.000 premi disponibilidipremi che vanno da 50 euro a 100.000 euro ogni ...