GP Austria | le pagelle

Oggi si accontenti di un "insaziabile" per il modo in cui va a prendersi, di forza, il punto aggiuntivo del giro veloce: non era il punto in sé o lasciare l'con un punto in più o in meno a ...Fernando Alonso 6,5 La Aston Martin così brillante di questa stagione sembra del tutto sparire in. Alonso chiude in scia al compagno di squadra la Sprint e raccoglie più di quanto meritasse ...a a a VERSTAPPEN 10 Il giro veloce come diversivo all'ultimo, per rendere meno noioso il suo dominio. Può tutto ed eccelle anche nell'azzardo. Supersonico. SAINZ 9 Più veloce di Charles, lo aiuta. E ...

Pagelle F1 Gp Austria: Verstappen 42 come le vittorie. Sainz come a Fort Alamo (8,5) Corriere della Sera

Accanto a Verstappen spicca Norris, in una giornata in cui fanno molto bene anche Leclerc e Sainz nonostante le penalità che rimedia lo spagnolo; nervoso Hamilton, alla fine beffato pure da Russell, m ...Max Verstappen 10 e noia Pole al venerdì, pole al sabato, domina su asfalto umido la Sprint Race, si diverte ad umiliare tutti - soprattutto il povero Perez - di domenica. Hat trick, quinto successo d ...