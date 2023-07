Governo | Schlein | ' campione di rinvii e scaricabarile | precisa strategia politica'

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. - (Adnkronos) - "Questo è undie di, solo che con inon si aumentano i salari, non si aiutano le famiglie in difficoltà a pagare l'affitto". Così la segretaria del Pd Ellyintervenendo alla tavola rotonda 'Inflazione e salari: quali politiche?', presso la sala lauree Scuola di economia e studi aziendali di Roma Tre. "Questoha una- aggiunge- che è quella di aumentare le diseguaglianze e la precarietà del lavoro mentre ritarda fortemente sulla attuazione del Pnrr che ci darebbe investimenti fondamentai per cambiare il modello di sviluppo".

