Governo | Meloni | ' Italia si può salvare | stupire e dimostrare quanto vale'

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo e possiamo lavorare insieme. Non sempre saremo d'accordo su tutto, ma su una cosa la vedremo sempre allo stesso modo: questa nazione si può, può ancora, può". Lo ha detto la premier Giorgia, intervenendo a Milano all'assemblea di Assolombarda. "Siamo sempre la nave più bella del mondo, saremo sempre la nave più bella del mondo. Il nostro scafo può avere qualche danno ma è sicuro. Non dobbiamo temere alcun tipo di onda indipendentemente daalta possa essere, perché siamo l'".

...Giorgia. 'Sono tutti elementi - ha aggiunto - che ci mettono un po' piu' in difficolta' rispetto all'Europa, ma sono convinto che con la determinazione della nostra presidente e con il...Cosi' la premier Giorgia, intervenendo all'assemblea annuale di Assolombarda, parlando dei ... Qui non e' in gioco ilma la modernizzazione dell'Italia e la sua credibilita' a livello ...approfondimento Materie prime in Italia: quali sono e dove si stanno cercando 'Vareremo a breve un Chips Act italiano' Illavora per 'varare a breve un Chips Act italiano', ha detto. '...

Il Pnrr, ricorda Meloni, "non è stato scritto dall'attuale governo ma oggi lavoriamo senza sosta per mettere a terra tutte le risorse nei tempi previsti". E' un Piano "che ha bisogno di ...