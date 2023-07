Governo | Meloni | ' capacità crescita Italia superiore a media Ue | è piccolo miracolo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Sono fiera del lavoro che ilsta facendo, ma ho il senso della misura, so che questi risultati non si devono al, questosi deve al vostro lavoro: è la ragione per cui continuo a non comprendere il tentativo di sminuire i risultati della nostra nazione, che però purtroppo è congenito nella nostra mentalità. Il motivo per cui ne parlo è perché credo che questo atteggiamento sia autodistruttivo, ci indebolisce, ci penalizza e va combattuto". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, all'Assemblea generale di Assolombarda, a Milano. "Il mio compito, con il vostro aiuto, è spezzare questa narrazione, ripartire dal valore del nostro modello industriale - ha aggiunto -, con la consapevolezza di ciò di cui questa nazione è capace. ...